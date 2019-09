Entra in vigore una nuova piattaforma per l’albo fornitori dell’Asp di Crotone

"Le nuove imprese potranno accreditarsi in trasparenza ed autonomia come potenziali fornitori dell’Asp di Crotone attraverso la piattaforma Indigo, per l’affidamento dei contratti pubblici".

Una novità importante annunciata dal direttore amministrativo dell’azienda Francesco Masciari comunicando ancora agli interessati che "sul sito istituzionale è presente il form di registrazione e che lo strumento è previsto dalle prescrizioni del nuovo codice dei contratti pubblici, oltre che dalle Linee guida Anac".

L’albo fornitori sarà pienamente attivo dal mese di dicembre ed ospiterà l’elenco per l’assegnazione dei contratti pubblici con tutti i requisiti di carattere generale degli aderenti.