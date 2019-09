Razzia di auto d’epoca nel cosentino: denunciato carrozziere, nascondeva una 500 rubata

Gli agenti della Squadra Mobile di Cosenza iniziano a far luce su una serie di furti di autovetture d’epoca denunciati nelle ultime settimane presso la Questura bruzia.

Nella giornata di ieri l’attività info-investigativa si è concentrata in alcuni capannoni e magazzini di una zona periferica di Castrovillari. Proprio in uno di questi magazzini, in uso a F.S., carrozziere 45enne del posto, sono stati ritrovati due autoveicoli d’epoca in fase di riparazione e una terza auto, nascosta dietro un telo plastificato, una Fiat 500 “vecchio” modello, senza targhe, che da accertamenti eseguiti attraverso il numero di telaio, è risultata rubata a Cosenza nei giorni scorsi.

L’uomo è stato dunque deferito in stato di libertà all’A.G. per il reato di ricettazione.