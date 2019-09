Successo per gli Eventi florensi a San Giovanni in Fiore

Il successo di “Eventi Florensi”, il programma artistico e culturale ideato e finanziato dall’Amministrazione comunale in occasione del 9° Congresso Internazionale di studi Gioachimiti svoltosi giovedì, venerdì e sabato scorso è andato ben al di là di ogni più rosea previsione. Ne sono soddisfatti il sindaco Pino Belcastro e l’assessore alla cultura Milena Lopez.

“Abbiamo dato vita ad una tre giorni di intensa attività culturale a corollario del 9° Congresso Internazionale di Studi Gioachimiti – affermano il sindaco e l’assessore - per contribuire a promuovere la figura di Gioacchino da Fiore. Il pensiero Gioachimita è studiato nelle Università più prestigiose, grazie anche alla eccezionale opera del nostro Centro Internazionale di studi Gioachimiti ma a noi sangiovannesi, a volte, manca la consapevolezza che la nostra città nasce da un progetto del grande Abate. Ebbene con Eventi Florensi tanta gente e non solo i congressisti hanno partecipato alle varie iniziative promosse, proprio con l'obiettivo di un coinvolgimento collettivo alla ricerca delle proprie radici”.

Straordinaria è stata la partecipazione di pubblico ad ogni manifestazione che si è svolta e sono state veramente tante. Due mostre: la collettiva sulla simbologia gioachimita e la mostra “L’età dello spirito. Dante Alighieri e Gioacchino da Fiore”; le visite guidate teatralizzate a cura della compagnia Fenix 1530 Luca Basile productions; le serate musicali con i Cumededè giovedì sera e Cataldo Perri e lo Squintetto sabato sera, per non parlare dello straordinario successo della prima opera in musica “L’annuncio è una scintilla”, composta dal maestro Luigi Benincasa su testo poetico di Monsignor Antonio Staglianò che rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello per la qualità altissima dello spettacolo, ma anche perché è stato possibile produrla interamente in Calabria e con musicisti, attori e coristi tutti calabresi, molti dei quali sangiovannesi. L’Annuncio è una scintilla ha rappresentato e rappresenta l’omaggio del Comune e della città ai 40 anni di attività del Centro Internazionale di studi gioachimiti che sono stati celebrati nel corso del 9° Congresso. Un omaggio che rimarrà eredità della nostra comunità. L'opera potrà essere portata in giro contribuendo a diffondere attraverso la musica ed il bel canto il messaggio di Gioacchino.

“Siamo felici del risultato raggiunto – concludono Belcastro e Lopez – che è merito di una grande squadra. L' amore per il nostro abate ha spinto tutti a fare quadrato lavorando insieme e con passione. Grazie, dunque, all'intera Giunta Muncipale che ha sostenuto con forza il progetto ed ai consiglieri comunali che lo hanno supportato votando un apposito capitolo di bilancio. Grazie ai Licei cittadini, settore artistico, all’associazione Anemos, ai responsabili di servizio, ai dipendenti comunali e, soprattutto, grazie a tutte le maestranze che hanno lavorato dietro le quinte, spesso in condizioni non facili. Grazie, infine, a San Giovanni in Fiore, a questa nostra bella e vivace comunità di cui siamo orgogliosamente parte e di cui abbiamo l’onore e l’onere di amministrare”.