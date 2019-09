Il Centro storico di Crotone modifica la viabilità: ecco le nuove disposizioni

Il sindaco Ugo Pugliese e l'assessore all'Urbanistica Nino Crugliano hanno incontrato nei giorni scorsi una rappresentanza degli operatori commerciali dell’area cittadina compresa tra piazza Pitagora e piazza Duomo.

Obiettivo quello di ridisegnare la nuova viabilità in un incontro durante il quale sono state condivise le misure adottate. In particolare oltre alla conferma del divieto di sosta in piazza Duomo e la zona pedonale estesa in piazza Pitagora fino alla aiuola centrale sono previsti due accessi al centro storico.

Uno preesistente riservato al flusso veicolare proveniente dal lungomare e dal centro città con accesso da via Messinetti e l'altro da largo Covelli riservato a tutti gli altri flussi veicolari urbani ed extraurbani. Previsto il doppio senso di marcia da via Poggioreale: dall'incrocio con la I traversa di via Reggio si potrà svoltare verso piazza Pitagora. Doppio senso di marcia in via Messinetti. La misura, di carattere sperimentale, andrà in vigore dal prossimo 1 ottobre.