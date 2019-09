Miss Italia Calabria: le prefinaliste e finaliste nazionali allo Scida per Crotone-Juve Stabia

Grande successo per le calabresi protagoniste di Miss Italia 2019 allo Stadio Ezio Scida di Crotone, ieri sera, per la partita Crotone-Juve Stabia.

Presenti Miss Calabria Annalisa Alfieri, Miss Eleganza Calabria, oltre che Miss Eleganza, Miss Linkem e Miss Social, Myriam Melluso e le prefinaliste nazionali del concorso di bellezza Elisabatta De Gaio (Miss Be Much), Domiziana Cappa (Miss Sport Calabria), Rosita Luglietto (Miss Valle Dell’Esaro) e Zari Mastruzzo (Miss Magna Graecia).

Le reginette sono state ospiti della F.C. Crotone in occasione della sfida casalinga. Si sono, in particolare, accomodate in tribuna per assistere alla partita ma, prima del fischio d’inizio, hanno avuto la possibilità di fare un tour dello Stadio e di essere presentate ai tifosi del Crotone a bordo campo, lo stesso da cui hanno poi salutato il pubblico sugli spalti.

«Abbiamo avuto la fortuna di partecipare a una straordinaria serata – hanno dichiarato Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della CarliFashionAgency, esclusivisti regionali di Miss Italia Calabria -, che, tra l’altro, ha visto trionfare il Crotone, e abbiamo avuto modo di promuovere la bellezza dello sport insieme a quella femminile. A tal proposito ci teniamo a ringraziare l’angiologo Elia Diaco, sostenitore e amico del concorso, e il presidente della società F.C. Crotone Gianni Vrenna, insieme a tutto il suo staff, per aver fortemente desiderato la presenza delle nostre ragazze alla partita e, soprattutto, per averci riservato un’accoglienza d’eccezione».