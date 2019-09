Stand della Regione Calabria alla 59a edizione del Salone nautico di Genova

Positivo e gratificante il bilancio della partecipazione per i cantieri calabresi alla 59° edizione del Salone Nautico di Genova che hanno esposto le proprie imbarcazioni riscontrando il favore del numeroso pubblico. In tutto 190mila i visitatori, oltre 1000 le imbarcazioni esposte su 200 mq, 986 espositori di cui il 46% stranieri, rappresentativi di 28 Paesi e 5 Continenti.

Presso lo stand istituzionale della Regione Calabria spazio è stato dato alla promozione della portualità calabrese, alla divulgazione di contenuti e materiali illustrativi del territorio e delle mete turistiche, azioni di comunicazione ed animazione, valorizzazione e degustazione delle eccellenze enogastronomiche calabresi: un percorso a tutto tondo che ha accompagnato l'esposizione delle imbarcazioni "Made in Calabria" come espressione delle ricchezze naturali, costiere, paesaggistiche, infrastrutturali e produttive della terra Calabrese a quella che viene considerata la più importante manifestazione nautica del Mediterraneo.

"La presenza della Regione Calabria al Salone nautico - ha affermato con soddisfazione il Presidente della Regione Mario Oliverio - è una conferma dell'impegno profuso per la promozione ed il sostegno ai processi di internazionalizzazione su cui lavoriamo per favorire e potenziare i processi di apertura commerciale e l’attrattività da parte di imprenditori ed operatori stranieri".

"Una iniziativa - prosegue Oliverio - che si è posta pienamente in linea con l'obiettivo di favorire una maggiore apertura verso i mercati esteri ed una migliore capacità di inserimento del sistema imprenditoriale regionale nei processi di sviluppo a livello internazionale e, parallelamente, di contribuire a rendere il territorio calabrese maggiormente attrattivo per i turisti e per gli investitori esteri. A Genova, una Calabria capace di mettere a sistema tutte le risorse della Regione".

L’Assessore all’Urbanistica Franco Rossi, presente al Salone nautico, ha testimoniato la progettualità della Regione per la valorizzazione delle coste e per il potenziamento delle infrastrutture in un'ottica di sviluppo del territorio e della qualità dell'offerta turistica in Calabria.