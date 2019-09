Incidente nella notte sulla SP181 nel catanzarese: in 4 finiscono in ospedale

Quattro persone sono riamaste ferite in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla SP181, tra i comuni di Girifalco ed Amaroni.

I malcapitati viaggiavano tutti sulla stessa auto, una Ford Fiesta, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo e si è ribaltata sul manto stradale.

Conducente e passeggeri, tutti feriti, sono stati presi in cura dal personale medico del suem 118 e trasportati in ospedale.

Sul posto le Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, dalla sede centrale, e del distaccamento volontario di Girifalco che hanno messo in sicurezza il mezzo in attesa del soccorso stradale per la rimozione.

Intervenuti anche i Carabinieri per quanto di competenza.