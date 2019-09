Spaccio di droga nel lametino: in due passano dal carcere al divieto di dimora

Il Tribunale di Lamezia Terme ha disposto il divieto di dimora a Lamezia e a Curinga per Angelo Villella e Antonio Mazzocca, coinvolti in un’operazione antidroga messa a segno nello scorso mese di gennaio nell’hinterland lametino.

Villella e Mazzocca, entrambi difesi dall’avvocato Francesco Vonella, erano finiti in carcere nell’ambito dell’inchiesta condotta dai carabinieri su un presunto giro di spaccio di droga tra i territori di Lamezia e Curinga.

Villella, inoltre, era coinvolto in un altro procedimento con l’accusa di spaccio di droga per fatti che si sarebbero verificati nell’agosto 2018. Anche in questo caso, era stato sottoposto ad arresto, tramutato in divieto di dimora a Lamezia sempre su richiesta del legale Vonella.