Trema ancora la poltrona del sindaco di Riace: ritenuto incandidabile per il ruolo di vigile urbano

Antonio Trifoli

Potrebbe decadere dalla carica il sindaco di Riace, Antonio Trifoli, in quanto ritenuto “ineleggibile”. La notizia trapela da un comunicato del Ministero dell'Interno notificato alla Prefettura di Reggio Calabria.

Dietro al polverone alzatosi nella cittadina reggina già lo scorso giugno (LEGGI) ci sarebbe il fatto che Trifoli è dipendente dello stesso Comune di Riace, sotto il ruolo di vigile urbano, ed in quanto tale, in base al Testo unico degli enti locali, non avrebbe potuto candidarsi alla carica di primo cittadino, nè essere eletto.

Trifoli, subentrato a Mimmo Lucano, era stato eletto alle amministrative del 27 maggio scorso in quota Lega.