Villaggio Palumbo. Sbancamento non autorizzato, scatta sequestro e denuncia

I carabinieri forestali hanno scoperto, alcuni giorni fa, uno sbancamento eseguito illegalmente a Villaggio Palumbo, nel comune di Cotronei.

L’area è stata così sequestrata insieme al luogo utilizzato come deposito delle terre di scavo e ad una macchina escavatrice mentre il proprietario del terreno è stato denunciato per violazioni della normativa edilizia e paesaggistica.

Alcuni militari, di passaggio nella zona, avevano già notato, nei giorni scorsi, dei movimenti di terreno in una pendice limitrofa ad un piazzale di Villaggio Palumbo.

Insospettiti avevano così fatto intervenire i colleghi di turno che durante un controllo avvenuto all’imbrunire avevano sequestrato l’escavatore perché senza assicurazione e da diversi anni, mentre il conducente era sparito facendo perdere le sue tracce.

All’indomani i carabinieri hanno voluto vederci chiaro, andando a verificare se i lavori fossero stati autorizzati. Gli accertamenti effettuati presso l’ufficio tecnico del comune di Cotronei hanno così fatto emergere come le opere fossero eseguite illegittimamente.

Come dicevamo ne sono conseguiti i sigilli sia per il sito che per l’escavatore, mentre il possessore del terreno, identificato in un commerciante 68enne di Cotronei, è stato deferito alla Procura e gli sono state anche elevate delle pesanti sanzioni amministrative.