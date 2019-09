Mileto. Anziana in difficoltà tra l’indifferenza dei passanti: interviene un carabiniere e il gesto finisce sui social

Clacson che suonano, passanti ipnotizzati dallo smartphone, via Ugo La Malfa di Mileto si trasforma per qualche attimo nella strada dell'indifferenza. Nessuno mostra interesse o cerca di capire cosa accade, perché tutti quei veicoli hanno arrestato la marcia? Nessuno se lo chiede ad eccezione dell'occhio vigile di un Carabiniere di pattuglia in quel momento, che d'impeto scende dall'auto di servizio per prestare soccorso ad un'anziana signora che aveva perso l'equilibrio nel trasportare pesanti buste da spesa. Solo la divisa dell'Arma riesce ad attirare l'attenzione degli utenti della strada in quei frangenti distaccati dalla vita reale.

Uno di loro, naturalmente smartphone alla mano, non esita ad immortalare e postare sui social la foto del Carabiniere che presta soccorso all'anziana signora: "Il Carabiniere in servizio è sceso dalla sua vettura per aiutare la signora anziana in difficoltà. Un bellissimo esempio a quelle persone che passavano di lì suonando lamentandosi di non poter passare", commenta nel suo post.

Tante le condivisioni e i consensi per il gesto del Carabiniere, che, almeno in questa occasione, legittimano l’uso dello smartphone con l’auto in sosta forzata!