Un Contratto Istituzionale di Sviluppo per la provincia di Vibo: Prefetto convoca incontro di avviamento

La sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la provincia di Vibo Valentia. È questo ciò di cui si è parlato nel pomeriggio di ieri, 23 luglio, presso l’auditorium della Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia, nel corso di un incontro organizzato dal Prefetto di Vibo Valentia, Francesco Zito e promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da INVITALIA.

Nel corso della riunione propedeutica sono state illustrate le finalità e le modalità attuative per quanto riguarda la provincia di Vibo Valentia.

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), disciplinato dall’art. 6, D. Lgs. 31 maggio 2011, n.88, ha lo scopo di accelerare la realizzazione di interventi, assicurando la qualità della spesa pubblica e individuando responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli stessi. L’art. 7 del D.L. 20 giungno 2017, n.91, convertito con L. 3 agosto 2017, n. 123, ha stabilito, altresì, che il Presidente del Consiglio dei Ministri individua gli interventi per i quali procede alla sottoscrizione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo, su richiesta delle amministrazioni interessate, al fine di sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica e per accelerare l’attuazione di interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedono un approccio integrato e l’impiego di fondi strutturali e di investimento europei e fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali ed europee.

All’incontro erano presenti tutti gli amministratori locali della provincia, il presidente della provincia di Vibo Valentia, i segretari provinciali di CGIL, CISL e UIL, la Camera di Commercio di Vibo Valentia, le associazioni di categoria e l’Onorevole Riccardo Tucci.

Per INVITALIA, era presente l’Amministratore Delegato, Domenico Arcuri, che si è fatto carico di illustrare le opportunità offerte dai Contratti a tutti i presenti, soffermandosi sulle peculiarità dei CIS, sui criteri da rispettare per poter ottenere i finanziamenti e rispondendo alle domande degli amministratori allo scopo di fugare ogni dubbio interpretativo. Il Dott. Arcuri ha poi spiegato il ruolo di Invitalia quale soggetto attuatore dei CIS che raccoglierà le proposte pervenute, che saranno valutate unitamente ai componenti di un Tavolo Istituzionale costituito ad hoc e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Se ritenute meritevoli, le proposte saranno poi inserite nel gruppo di quelle finanziabili a valere sul CIS Calabria SUD (comprendente i territori di Vibo Valentia e Reggio Calabria).

L’AD ha anche spiegato che le proposte che verranno dal territorio dovranno essere: strategiche, cioè collegate allo sviluppo del territorio e avere ricadute occupazionali, dovranno essere addizionali, cioè non essere già state inserite in altre programmazioni, e dovranno essere cantierabili nel breve periodo.

La riunione ha destato molto interesse negli amministratori presenti, con particolare riferimento alle notevoli possibilità prospettate, concludendosi con l’impegno di tutti a sottoporre all’attenzione di Invitalia le proposte progettuali, così da poter programmare incontri di approfondimenti dei singoli progetti già nel prossimo mese di ottobre.