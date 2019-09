Incidente sul lavoro nel varesotto, camionista calabrese muore schiacciato dal carico

Era originario di Corigliano Rossano un operaio di 49 anni morto per un incidente sul lavoro. L’uomo, residente a Uboldo, nel varesotto, è deceduto a causa dei traumi riportati durante le operazioni di sganciamento di materiale edile da un tir che trasportava.

Per cause in corso di accertamento, metà del carico, del peso di 33 quintali, gli è praticamente caduto addosso e lo ha schiacciato. Il fatto è successo a Bovisio Masciago, davanti a un cantiere edile di via Gaetana Agnesi, dove sono in corso dei lavori privati per la costruzione di una palazzina.

L’uomo è arrivato con il camion della ditta per cui lavora davanti al cantiere, ha quindi avviato le operazione di sganciamento, quando qualcosa non ha funzionato e il tutto gli si è riversato addosso. Ne è rimasto schiacciato alla testa e al torace, morendo poco dopo per emorragie interne.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Milano, la Croce d'argento di Limbiate, i carabinieri di Varedo, la polizia locale e il sindaco di Bovisio, Giovanni Sartori, personale del 118 che ha potuto solo constare il decesso.