In liquidazione Thomas Cook, tour operator che ha investito a Villapiana

Aveva investito anche in Calabria Thomas Cook, il operator britannico con 178 anni di storia alle spalle, fallito ieri. Il gruppo ha investito a Villapiana, dove ha realizzato un resort a 5 stelle con un investimento di 49mln di euro. La struttura tuttavia ha beneficiato di 33,7 milioni di euro del Contratto di sviluppo tra Invitalia e T&D Ecxlusive, che prevede anche la creazione, entro il 2020, di 100 nuovi posti di lavoro.

Il resort, pensato soprattutto per i turisti provenienti nord europea, è gestito dal management di Aldiana società turistica tedesca controllata dalla LMEY Investments e partecipata del gruppo Thomas Cook-Neckermann Reisen. La struttura di circa 900 posti, sorge su un’area di 127mila metri quadrati e al suo interno ha 324 tra suite e camere deluxe e standard. Al momento le sorti della struttura sono in fase di valutazione.

La Thomas Cook, che ha chiesto la liquidazione giudiziaria, ha lasciato a terra più di 600mila cittadini che erano in vacanza in tutte le parti del globo usufruendo dei pacchetti turistici del gruppo. Per questo motivo, una volta appresa la notizia, il governo britannico ha organizzato con la Civil Aviation Authority (Caa) un ponte aereo per riportare a casa tutti i turisti.

Nonostante le numerose trattative, la società non è riuscita a raggiungere un accordo con i creditori e questo ha innescato la richiesta di bancarotta. Con la liquidazione Thomas Cook ha così messo a rischio 22mila posti di lavoro a livello globale, di cui 9mila solo in Gran Bretagna.