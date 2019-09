Isola Capo Rizzuto. Sorpresi a fare scavi archeologici abusivi, si oppongono all’arresto

Un 30enne e un 26enne di Isola Capo Rizzuto sono stati arrestati dai carabinieri della Tenenza locale con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, e per loro è scattata anche una denuncia, insieme ad un 59enne di Scandale, per danneggiamento e violazioni in materia di ricerche archeologiche.

I militari, durante un normale servizio perlustrativo, li hanno infatti sorpresi mentre effettuavano uno scavo archeologico abusivo all’interno di un terreno privato.

Alla vista della pattuglia si sono dati subito alla fuga e, raggiunti, i due giovani si sono opposti fisicamente ai militari che, quindi, li hanno immobilizzati e tratti in arresto. Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pm di turno alla Procura della Repubblica di Crotone, sono stati sottoposti ai domiciliari.