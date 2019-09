I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza sono intervenuti nella nottata in un’autorimessa in via del Cannone, a Paola, dove è divampato un incendio che ha interessato alcune autovetture parcheggiate all’interno. I pompieri, intervenuti dal capoluogo bruzio e dal distaccamento locale con due squadre ed una autobotte, spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza anche i luoghi interessati.