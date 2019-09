Salvini a Cosenza, la Questura vieta manifestazione dissenso

Nessuna contro manifestazione a Cosenza. Il questore della città bruzia ha infatti negato l'autorizzazione alla manifestazione di dissenso che era stata promossa per domani, martedì 24 settembre, in occasione dell’arrivo in città dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

È quanto fanno sapere sui social i promotori della manifestazione "Stutamu Salvini" ("Spegniamo Salvini") che hanno comunque rassicurato la cittadinanza che si vedranno in piazza dei Bruzi alle ore 17 "per un corteo colorato, pacifico e determinato".