Comune Crotone, si dimette il consigliere Marullo

Roberto Marullo si dimette da consigliere comunale di Crotone. La decisione, come conferma Serafino Mauro, presidente del Consiglio Comunale, che ha ricevuto la lettera di dimissioni, sarebbe imputabile agli impegni di carattere.

Mauro sente “il bisogno di rivolgere a Marullo un caloroso ringraziamento per l'attività svolta nel Consiglio Comunale a favore della comunità cittadina nell'esercizio del ruolo. Un ruolo che ha svolto al meglio e con grande sensibilità. Spero che possa continuare nella sua attività politica seguendo le necessità del nostro Ente e della comunità cittadina come ha sempre fatto in questi anni”.