San Sosti, beccati a tagliare legna senza autorizzazioni. Denunciati

Due persone sono state denunciate per aver tagliato piante senza alcuna autorizzazione. È successo in località “Le Conche” a San Sosti dove, durante un controllo, i carabinieri della stazione locale con i colleghi di Fagnano Castello, hanno scoperto che i due avevano tagliato piante in un’area vincolata senza aver acquisito le dovute autorizzazioni da una ditta boschiva della zona su commissione del proprietario del terreno.

I militari hanno trovato, all’interno di un'ampia area boscata, costituita da un bosco di essenze quercine, piante recise, per un totale di 400 quintali di legna che è stata posta sotto sequestro.

Sul posto sono state rinvenute le piante abbattute, già depezzate e in gran parte ancora giacenti sul letto di caduta, pronte per essere prelevate. Da qui il sequestro della legna e la denuncia del proprietario e della ditta per violazione al vincolo paesaggistico e ambientale.