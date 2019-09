Macchianera internet award, nomination per lo Statale jonico

È candidato nella sezione “miglior sito di satira” e “miglior battuta” dei Macchianera Internet Awards 2019, il sito satirico Statale Jonico. La pagina, nominata da migliaia di utenti del web, adesso è arrivata alla fase finale per cui fino al 5 novembre sarà possibile ottenere voti.

Lo Statale jonico, diventato famoso per le immagini e le battute ironiche a sfondo calabrese si sfiderà a colpi di satira con Spinoza e Lercio per la battuta “Reggio Calabria: Scrive “Salvini vattene” sulla facciata per farsela rifare gratuitamente dai vigili del fuoco”. Il post, ideato dai fondatori della pagina Antonio Soriero e Isidoro Malvarosa, è stato poi ripreso da Repubblica che lo aveva scambiato per notizia vera.