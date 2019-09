Rossano, al via i festeggiamenti in onore di San Nilo Abate

Al via i festeggiamenti, civili e religiosi, a Rossano in onore di San Nilo Abate. Lunedì 23 Settembre, alle 17, trasferimento delle statue di San Nilo e San Bartolomeo (suo discepolo) in Cattedrale e inizio del Triduo con la celebrazione della santa messa, alle ore 18:00, presieduta da don Vittorio Salvati (Vicario Foraneo). Martedì 24 Settembre, alle 18, celebrazione eucaristica, sempre in Cattedrale, presieduta da don Franco Romano.

Mercoledì 25 Settembre, alle ore 18:00, Celebrazione Eucaristica, in Cattedrale, presieduta da don Pino Straface. Alle ore 19:30, invece, si darà vita alla Rievocazione storica sulla vita di San Nilo per le vie del centro storico di Rossano. Giovedì 26 Settembre, festa patronale, Celebrazione Eucaristica, in Cattedrale (alle ore 18:00), presieduta da monsignor Giuseppe Satriano (Arcivescovo della Diocesi di Rossano-Cariati). Segue Processione dei Santi Nilo e Bartolomeo per la parte bassa del centro storico e consegna, nella centralissima Piazza Steri, delle chiavi al Santo Patrono da parte del neo-eletto Sindaco del comune di Corigliano-Rossano: Flavio Stasi.

Alle 21:30, invece, concerto-live del noto gruppo musicale italiano: “I Camaleonti” sempre nella centralissima Piazza Steri. Venerdì 27 Settembre, alle 16, Recital “A scuola con Neilos” nella Palestra del Liceo Classico “San Nilo” in Rossano centro. Alle 18, in Cattedrale, Celebrazione Eucaristica e rientro delle Statue dei due Santi nelle loro rispettive chiese.