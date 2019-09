Crotone: fioccano le sanzioni della polizia locale per le infrazioni in città, anche due denunce

Il personale della Polizia locale di Crotone prosegue la sua azione di controllo sul territorio cittadino. Negli ultimi giorni sono diverse le sanzioni elevate e le denuncie trasmesse Autorità competenti.

Nei giorni scorsi, a seguito di un controllo in zona parcheggio Nettuno e di un successivo nei pressi del parcheggio del Tribunale, sono stati deferiti due parcheggiatori abusivi: U.A., di nazionalità nigeriana e B.M. crotonese. Gli agenti insospettiti del loro agire nelle suddette zone hanno elevato una pesante sanzione, emesso il verbale di allontanamento (cosiddetto mini-daspo) e trasmesso gli atti alle Autorità competenti.

Gli stessi agenti hanno proceduto ad un controllo tra glie esercizi commerciali del centro che si è concluso con l' elevazione di due sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico nei confronti di A.G. e M.G..

Inoltre è stata elevata una sanzione ad un uomo, Z.L.,che in Piazza Umberto buttava rifiuti negli appositi cassonetti fuori dagli orari consentiti. Stesso provvedimento è scattato per un altro cittadino, M.G., sorpreso a compiere la medesima azione in via Crea.

Infine, sono stati controllati diversi veicoli nel centro storico, da cui sono scaturite 36 sanzioni al codice della strada e si è proceduto ad un ritiro di una patente di guida perché scaduta.