Effettuavano il cambio gomme rubandole ad altre auto: due arresti, denunciati complici minori

Un furto è stato sventato la scorsa notte nel Quartiere Corvo di Catanzaro e due ragazzi di 24 e 22 anni sono stati arrestati mentre altri due minori sono stati denunciati.

I fatti si sono svolti in Via Bezzecca dove un cittadino, intorno all’una di notte, ha notato i due arrestati mentre armeggiavano su di un auto parcheggiata.

Segnalata la cosa al 113, sul posto si sono precipitate due volanti di zona che si sono incrociate distintamente con i ladruncoli che al suono delle sirene si erano dati alla fuga in direzioni opposte al luogo del furto. Entrambi i fuggitivi, poi risultati ancora minori, erano ancora agitati e con le mani sporche di grasso.

Nel frattempo è giunta in zona anche una pattuglia della Guardia di Finanza che ha notato nel area di parcheggio del furto una Lancia Y posta su dei mattoni, con ancora il crick montato e soprattutto priva della ruota posteriore sinistra. A pochi metri era presente un’altra Lancia Y di colore blu con due persone a bordo che immediatamente sono state bloccate.

I sospetti dei finanzieri in merito al collegamento con il furto sono stati confermati quando, ricorrendo i presupposti di legge, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione personale e della Lancia Y blu rinvenendo un cacciavite con punta a taglio, una chiave svita-bulloni perfettamente adattabile ai bulloni dei pneumatici, un passamontagna in lana di colore nero, una ruota appartenente, senza ombra di dubbio, alla Lancia Y oggetto di furto.

Accompagnati in Questura,conducente e passeggero dell’auto sono stati identificati in A.M., di 24 anni, e B.F., di 22, entrambi residenti in Catanzaro, con precedenti specifici di polizia per reati contro il patrimonio. Per i due – beccati con la refurtiva – è scattato l’arresto e la successiva restrizione ai domiciliari su disposizione del P.M. di turno.

Denunciati invece i due presunti complici, uno di 16 e l’altro di 17 anni, i quali su disposizione del Tribunale dei Minori, riaffidati agli esercenti la patria potestà.

La proprietaria del veicolo oggetto di furto è tornata infine in possesso della ruota che le era stata asportata.