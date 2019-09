Porto di Tropea: Info Point all’interno dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme

Dopo un’estate ricca di avvenimenti, nuove aperture nel Marina Village e uno sviluppo del transito che ha visto un incisivo incremento sui transiti rispetto all’anno precedente, il Porto di Tropea è ora pronto ad iniziare un nuovo percorso e un nuovo investimento volto a dare luce non solo alla società ma anche al territorio calabrese tutto che deve e può fare tanto con il turismo d’eccellenza attraverso la valorizzazione dei suoi fantastici itinerari turistici a volte sconosciuti e troppo poco raccontati.

Apre con quest’ottica e con questo scopo, all’interno dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, un Info Point/Concierge Service del Porto di Tropea che sarà una vetrina di accoglienza e di informazione per tutti coloro che vorranno pianificare la loro vacanza, o ancora, scoprire quanto di bello il Porto di Tropea può organizzare per i suoi diportisti e non solo.

L’Aeroporto di Lamezia Terme è stato scelto come punto strategico per far conoscere una Marina così ben organizzata, ad un pubblico che è solito viaggiare e quindi ha la curiosità di sapere cosa c’è di bello e da visitare nei luoghi in cui atterrano, così come è un monito per chi parte per dar coscienza al territorio stesso che in Calabria c’è un Marina Resort che è investe, ci crede e gli invita a fargli visita.

Questa nuova apertura inoltre sottolinea ancora di più la volontà della società di mantenere attivo e funzionale il Porto di Tropea con tutte le sue attività anche nel periodo invernale quando tutto sembra addormentarsi e andare in letargo. Il Porto invece resterà aperto con il suo Marina Yacht Club Tropea, il suo Market con marchio Despar, la Blue Gym, il Lounge Bar, il Beauty Center, insomma dando a ciascuna persona un motivo per visitare il Porto anche durante l’inverno e scoprire un fascino tutto nuovo e anche rilassante e carismatico come solo il mare della Costa degli Dei sa essere!

L’apertura ha già avuto un riscontro positivo dai visitatori abituali dell’Aeroporto che supportano l’idea che è importante investire su quanto abbiamo di bello e farlo conoscere ad un target di persone che ama viaggiare e scoprire. Insomma l’aeroporto rappresenta il luogo perfetto per interfacciarsi ogni giorno verso un transito di persone provenienti da ogni parte del mondo, e dargli tanti motivi per farci visita e sostare da noi un giorno in più.