Piantagioni di droga nel reggino, beccato il responsabile a San Luca

Controlli antidroga dei Carabinieri nel fine settimana. A San Luca, i militari della Compagnia di Bianco, hanno rinvenuto una piantagione di 32 piante di canapa indiana. Nell’occasione è stata accertato al responsabilità di un 55enne del luogo, che avrebbe predisposto un vero e proprio sistema di irrigazione per curare le piante, le quali, al momento dell’intervento dei Carabinieri, erano già alte due metri e dalle quali sono state estratte (e sequestrate) infiorescenze per circa 6 chili. Determinante, per pizzicare l’uomo durante le fasi della coltivazione, è stato l’utilizzo di una telecamera, oltre ovviamente alla costante attività di osservazione dei Carabinieri.

L’uomo, che adesso dovrà rispondere del reato di coltivazione di stupefacente dinanzi al Tribunale di Locri, è ristretto agli arresti domiciliari.

Sabato mattina, in località Cropanè di San Lorenzo, i carabinieri della stazione di Cardeto, hanno rinvenuto una piantagione di canapa indiana, composta da quasi 600 piante di marijuana del tipo “Shunk”, dell’altezza media di un metro circa ed in pieno stato vegetativo. La piantagione, era circondata da rovi e felci ed era irrigata da un sistemaa goccia temporizzato, che attingeva l’acqua da una vasca artigianale costruita con tronchi di legno e fango coperta con un telo in plastica.