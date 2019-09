Prima Categoria. Inizio col botto per il Rocca di Neto, 8 gol al Girifalco (8-3)

Dopo una brillante partenza in Coppa Calabria da parte della ASD Rocca di Neto, domenica, anche se lontano dal Sant’Agostino, con al seguito circa duecento tifosi provenienti dalla vicina Rocca di Neto, non poteva che cominciare nel migliore dei modi l’esordio in Prima Categoria, girone B, per la squadra di Mister Castagnino Valentino.

Una formazione costruita per fare un campionato da protagonisti, dove tra l’ossatura dello scorso anno fatta soprattutto di ragazzi del proprio paese, pieni di ambizioni e voglia di portare in alto il nome della propria cittadina, associata all’esperienza di innesti di calciatori di categoria e alla riconferma del tecnico, si potesse ricominciare da dove ci si era lasciati a maggio, con la vittoria del campionato ai play-off.

Inizia subito con il botto: già al 1’ Vaccaro porta in vantaggio il Rocca Di Neto, al 9’ sempre Vaccaro replica, al 16’ triplica Anellino. Fino a questo momento dominio assoluto da parte della Rocca dove il portiere Comito, nelle timide occasioni da parte del Girifalco, si fa trovare pronto e reattivo. Al 39’ Corigliano (Cl 96) trova la quarta rete per i padroni di casa e finisce così il primo tempo.

Si inizia da dove avevamo lasciato: subito un rigore al 47’ trasformato da Fabiano. La reazione si fa sentire da parte degli ospiti che accorciano la distanza con un penalty al 54’ con Quirino.

Continuo l’assedio della Rocca Di Neto dove al 64’ Corigliano, con un gran goal dalla distanza, porta i padroni di casa sul 6-1.

La squadra ospite sembra non esserci più sulle gambe così che Anellino al 70’ e al 74’ porta la partita sull’8-1. Partita ormai finita; nel finale la squadra ospite accorcia all’81’ con Conidi e all’83’ nuovamente su penalty, con Quirino. Dal Salvatore Baffa di Cotronei è tutto la partita finisce con la vittoria della Asd Rocca Di Neto per 8-3.

IL TABELLINO

1° Giornata Campionato Prima Categoria Girone B. Cotronei 22/09/2019. Stadio Salvatore Baffa, inizio gara alle 15:30. Presenti 200 spettatori circa. Meteo: poco nuvoloso. Ottimo stato del terreno di gioco

LE FORMAZIONI

ASD ROCCA DI NETO: Comito, Marino, Gaudio, Candeloro, Novello, Zidane, Fabiano, Pugliano V. Anellino, Corigliano L.96, Vaccaro. A disp. Ferrarelli, Montesano, Pettinato, Basile, Mazzaccari, Pugliano L. Corigliano L.95, Dattolo, Brasacchio. Allenatore: Valentino Castagnino.

ASD U.S. GIRIFALCO: Bilotta, Brutto, Chiarella, Conidi, Signorello, Fofana, Omoncolo, Bonella, Perri, Conidi, Trino. A disp. Migliaccio, Ferraina, Sorrentino, Quirino, Panduri, Valentino. Allenatore Cristofaro Michele

SOSTITUZIONI

ASD ROCCA DI NETO: 20’ 2 Tempo Zidane – Corigliano L95, 24’ 2 Tempo Pugliano V – Pugliano L., 26’ 2 Tempo Vaccaro – Dattolo, 31’ 2 Tempo Anellino – Brasacchio, 33’ Comito – Ferrarelli

ASD U.S. GIRIFALCO: 24’ 1 Tempo Brutto – Sorrentino, 1’Minuto 2 Tempo Chiarella – Quirino, 31’ 2 Tempo Perri – Pandurri , 44’ 2 Tempo Omincolo – Migliaccio, 47’ 2 Tempo Trino – Valentino

MARCATORI

ASD ROCCA DI NETO: Vaccaro 1, 9 minuto, Anellino 16, 70, 74, Corigliano L. 96 39, 64, Fabiano 47

ASD U.S. GIRIFALCO: 54, 83 Quirino Conidi D. 81

AMMONIZIONI

ASD ROCCA DI NETO: Zidane, Marino, Ferrarelli

ASD U.S. GIRIFALCO: Fofana, Chiarella, Conidi D., Conidi L.