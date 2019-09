Trebisacce, rubati semafori temporizzati. Strada nuovamente chiusa al traffico

I semafori temporizzati del ponte Saraceno a Trebisacce sono stati rubati. È successo la scorsa notte. Il danno e la beffa quindi per la provinciale, il cui traffico, per ragioni di sicurezza è stato nuovamente interdetto. Per evitare il problema, il Comune lo scorso maggio aveva installato i semafori, così da regolare il traffico lungo l’arteria in piena sicurezza. Ma a causa del furto il sindaco ha nuovamente interdetto il traffico in direzione Villapiana.

Sconcerto è stato espresso dal sindaco di Trebisacce Franco Mundo, che ha definito il furto gesto di “balordi nottambuli”. Il primo cittadino ha quindi denunciato l’episodio ai Carabinieri e ha invitato la cittadinanza a collaborare per l’individuazione degli autori della bravata.