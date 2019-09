Blitz antibracconaggio in Sila: denunciate tre persone

Tre persone sono state denunciate dagli agenti della Polizia Provinciale di Cosenza in servizio al distaccamento di San Giovanni in Fiore perché accusate di bracconaggio. Durante un controllo, i poliziotti hanno intercettato tre uomini che stavano tentando di cacciare uccelli, in particolare cardellini. Così dopo aver documentato i movimenti dei tre, gli agenti sono intervenuti circondando un casolare in rovina dove hanno beccato i tre in flagranza di reato.

Hanno quindi sequestrato diverso materiale utilizzato, tra cui un telo, gabbiette metalliche, contenitori per uccelli, un barattolo di sostanza adesiva, una cesoia, dei rami di Leccio con le punte invischiate della stessa sostanza, oltre ad un Cardellino utilizzato come richiamo vivo per attirare altri uccelli. La Polizia Provinciale ha quindi interrotto la battuta illegale di caccia e ha evitato che i tre catturassero specie protette.

Dopo le formalità di rito è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica di Cosenza che ha già convalidato i sequestri penali operati dalla polizia giudiziaria. I tre dovranno rispondere dei reati di uccellagione, uso di mezzi vietati (sostanze adesive finalizzate alla cattura di uccelli selvatici) e detenzione di specie particolarmente protetta.