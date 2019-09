Lamezia, spruzzano spray urticante nella piazza della Movida. Avviate le indagini

Hanno spruzzato spray urticante tra la folla in una delle piazze centrali di Lamezia Terme e poi si sono dati alla fuga. È successo ieri notte nel piccolo centro del catanzarese dove, uno dei ragazzi rimasti frastornati dall’accaduto ha chiamato il 112 e richiesto l’intervento della Polizia di Stato.

Gli agenti arrivati sul posto hanno trovato il giovane con gli occhi rossi mentre lacrimava copiosamente. A un primo ascolto il ragazzo non è stato in grado di fornire altre spiegazioni, se non il di essere stato raggiunto dallo spray, con altre persone che erano in piazza. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e hanno sequestrato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti sul posto.