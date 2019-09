Un autocarro, utilizzato per dei lavori edili, è stato distrutto da un incendio a Rende. Il mezzo era impegnato in alcuni lavori in corso d’opera in via Nigeria. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza che, intervenuti con una autopompa, hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'automezzo interessato.