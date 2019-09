Gatto investito e trascinato per le vie di Rosarno: caccia agli autori, ricompensa di 5 mila euro

Una taglia da 5.000 euro sulla testa dell'automobilista che ha investito il gatto e su quella dell'immigrato che lo ha trascinato con la sua moto per le vie di Rosarno.

La taglia messa a disposizione di AIDAA da un cittadino privato sarà pagata a chi con la propria diretta testimonianza da rendere alle forze dell'ordine sarà in grado di far individuare, processare e condannare in via definitiva l'automobilista che ha investito il gatto e l'immigrato che lo ha trainato tenendolo per una gamba dalla sua moto, dichiarando poi che il gatto era già morto.

"Quanto accaduto a Rosarno ha due responsabili entrambi colpevoli - si legge in una nota dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente - il primo è l'automobilista che ha investito senza soccorre l'animale e che ha violato il codice della strada e l'obbligo di soccorso di un'animale ferito, il secondo responsabile è l'immigrato che ha compiuto sul gatto lo scempio di trainarlo con la sua moto per le strade di Rosarno. Entrambi- si legge sempre nella nota AIDAA- sono colpevoli ed entrambi devono pagare".