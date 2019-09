Beccato sull’auto della mamma senza assicurazione e con 2 chili di marijuana

Prendeva in prestito l’auto della madre per i sui “trasporti illeciti” ma ad un posto di blocco sulla S.P. 141 è stato fermato, scoperto e arrestato.

Protagonista della vicenda un giovane di Montepaone, S.M., di 26 anni, che è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, dai Carabinieri della Stazione di Guardavalle.

I militari, in servizio sulla S.P. 141, hanno alzato la paletta e fermato il ragazzo che si trovava alla guida dell’autovettura di proprietà della madre. La prima scoperta per i carabinieri è stata quella di trovare il mezzo sprovvisto di copertura assicurativa. Ancor più significativo è stato però il rinvenimento da parte degli operatori di due grosse buste in plastica che contenevano 2kg di marijuana.

La droga, che era ben nascosta nell’abitacolo dell’auto, è stata sequestrata e verrà inviato presso il L.A.S.S. di Vibo Valentia per gli accertamenti di rito.

La Prima Sezione Penale presso il Tribunale di Catanzaro ha invece convalidato l’arresto del 26enne, applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per tre volte alla settimana.