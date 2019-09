Semaforo rosso ma sbarre alzate mentre passa il treno: automobilisti raggelati

Momenti di paura questo pomeriggio ad un passaggio a livello di Santa Maria di Catanzaro. Al segnale rosso le auto si fermano nei due sensi aspettando il presumibile passaggio del treno che congiunge il centro città con Lido. Ma solo una delle sbarre scende regolarmente: le altre tre rimangono alzate lasciando pericolosamente il varco per il passaggio di mezzi e pedoni. Passa il tempo, ma non il treno. Si formano lunghe file. Poi anche la quarta sbarra si alza.

Un guasto e quindi nessun passaggio di convogli? Gli automobilisti non si fidano. Qualcuno telefona alle forze dell’ordine. Mentre la campana acustica continua a suonare ed il semaforo è sempre rosso, si intravedere all’orizzonte la sagoma di un treno, una delle vetture più nuove della flotta Ferrovie della Calabria, che dal capolinea marino sale verso il centro. Ormai tutti sono in allerta e nessuno azzarda il passaggio. Ma c’è anche il beffardo finale: mentre la vettura procede a passo d’uomo le quattro sbarre d’incanto si abbassano per poi rialzarsi.