Scontro furgone-moto a Vibo, restano gravissime le condizioni del giovane ferito

Restano molto gravi le condizioni di F.D.B., studente 18enne del liceo scientifico di Vibo Valentia, rimasto coinvolto in uno scontro con un furgone, nel pomeriggio di ieri sulla Statale 18, la strada che collega Vibo Valentia a Vibo Marina (LEGGI QUI). L’incidente si è verificato lungo il rettifilo in contrada Silica. Danni ingenti anche per l’altro mezzo anche se per il 63enne che ne era alla guida, l’urto è stato attenuato dall’airbag.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e poi l’elisoccorso. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Catanzaro dove ha superato la notte ma le sue condizioni rimangono gravissime. I medici hanno riscontrato un grave trauma cranico e lo hanno sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita.