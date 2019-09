Erasmus:una settimana a Malta per tre docenti dell’IIS Pertini Santoni di Crotone

Non si arresta lo scambio culturale attivato dall’IIs Pertini –Santoni di Crotone, diretto dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Ida Sisca, dove la Referente Erasmus Prof.ssa Ornella Pegoraro è riuscita, con il progetto “Apriamo le menti ad approcci innovativi in Europa”, a far approvare ben 22 mobilità di docenti, e così dopo la Croazia e l’ Irlanda è stata la volta di Malta.

È in questa splendida isola del Mediterraneo, che ormai da anni si è accreditata a livello Europeo per la professionalità e l’efficienza delle sue scuole di Lingua inglese, che dall’8 al 15 settembre sono approdate tre docenti dell’IIS Pertini- Santoni di Crotone, si tratta delle Prof.sse Francesca Arcuri (docente di Lettere), Grazia Buzzurro (docente di sostegno) e Angelina Squillace (docente di Tecniche Di Comunicazione) che hanno svolto presso la AM School di Sliema un corso intensivo di inglese base.

Le docenti si ritengono molto soddisfatte dell’esperienza perché ha dato loro non solo l’opportunità di apprendere meglio la lingua inglese ma anche di confrontarsi con i colleghi stranieri, infatti le lezioni frontali sono state integrate da dibattiti, momenti di riflessione , condivisione di pensieri, proposte su pratiche e strategie didattiche.

L’attività formativa si è conclusa con la visita guidata, organizzata dall’AM School a fine corso, che ha permesso alle corsiste di godersi l’ultimo weekend di vacanza tra le vie della Splendida capitale, La Valletta, e le isole di Gozo e Comino e di conoscere meglio non solo le bellezze paesaggistiche dell’isola ma anche la storia e la cultura del Paese ospitante.

Si ritorna ricaricati e cambiati dicono le docenti e sperano che iniziative di questo genere possano diventare presto prassi consolidate per tutte le scuole. Plausibile il loro entusiasmo, del resto, come afferma Anne Carson, “L’unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito!” E allora si continua! Prossima destinazione Lubiana (Slovenia) a Novembre, per altri quattro docenti dell’Istituto, per parlare su come prevenire l’abbandono scolastico precoce!