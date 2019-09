Auto sbanda e urta due veicoli parcheggiati, interviene la Polizia Locale

La Polizia Municipale di Crotone è intervenuta per un incidente stradale in via G. Manna. Lo scontro è avvenuto tra un veicolo in movimento, Ford e due auto ferme. Il veicolo stava percorrendo la strada quando, per cause al momento imprecisate, ha sbandato finendo la sua corsa contro un auto Fiat Punto il cui conducente si trovava all'interno e poi contro una Fiat 600 il cui conducente stava per salire a bordo.

Il conducente della Fiat Punto P.F. 82 anni ed il conducente della Fiat 600 P.P. 55 anni sono stati soccorsi in codice giallo e trasportati al pronto soccorso dell' ospedale per le cure del caso. Illeso il conducente della Ford, T.B.

Sul posto una pattuglia della polizia Locale per i rilievi del caso e per la ricostruzione della esatta dinamica del sinistro stradale.