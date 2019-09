Cirò Marina. Gettavano i rifiuti dell’azienda in discariche abusive, denunciati dipendenti

La Digos di Crotone ha riscontrato degli illeciti in materia ambientale in un servizio mirato a sventare lo smaltimento illegale dei rifiuti. In particolare, dopo un lungo periodo di appostamenti continui monitoraggi a distanza, nelle aree incriminate e adibite a discariche abusive, gli agenti hanno sorpreso un 38enne, M.F., titolare di un’azienda che ha sversato ed in più occasioni i rifiuti da un camion, con l’aiuto di un 58enne, L.M., e un 37enne C.A., entrambi dipendenti dell’azienda, e tutti quanti denunciati all’Autorità Giudiziaria per i fatti che sono stati commessi nel Comune di Cirò Marina.