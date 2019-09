Festa di San Matteo patrono della Guardia di Finanza: Santa Messa con Renzo a Vibo

Eminenti personalità del mondo militare hanno preso parte ieri presso il Duomo di San Leoluca, alla Santa Messa celebrata dal vescovo della Diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea – Monsignor Luigi Renzo, a beneficio dei militari in servizio e congedo del Comando Provinciale di Vibo Valentia e del Reparto Operativo Aeronavale alla sede.

La funzione religiosa a cui hanno preso parte il Prefetto di Vibo Valentia – Francesco Zito e tutte le altre personalità civili e militari è stata dedicata al patrono della Guardia di Finanza San Matteo.

Durante l’omelia Monsignor Renzo ha ringraziato i finanzieri per il servizio reso, in sinergia con le altre componenti dello Stato, per la delicatezza della missione di servire e proteggere i cittadini oltre che favorire uno sviluppo economico dignitoso e giusto.

Il Colonnello Prosperi, nel ringraziare il vescovo, ha invece ringraziato tutti i presenti, il coro del Conservatorio di musica F. Torrefranca e tutti gli intervenuti, passando poi a tratteggiare la figura di San Matteo Apostolo ed Evangelista in rapporto al ruolo delle Fiamme Gialle.