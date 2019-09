Altra settimana densa di controlli a Crotone tra attività abusive e teste calde

Atra settimana di controlli per la Polizia che nella mattinata del 14 settembre, ha condotto iil personale della Squadra Volante al deferimento in stato di libertà, del 43nne crotonese A.V. per porto di armi e oggetti atti ad offendere ritrovato con un coltello a serramanico lungo 20 cm con lama di 6, opportunamente sequestrato.

Nella stessa serata un operatore della Squadra Volante, in quel momento libero dal servizio, ha deferito in stato di libertà M.K., 26enne somalo in Italia senza fissa dimora, per minacce aggravate, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale ed atti contro la pubblica decenza. Altra denuncia è poi toccata a B.W., gambiano di 21 anni e N.S.A., 26enne afghano entrambi in Italia senza fissa dimora, poiché insieme ad altri 4 soggetti erano riusciti a darsi alla fuga, per rissa e danneggiamento.

Nella serata del 16 settembre personale dipendente della Squadra Volante ha notificato a C.R. 65enne crotonese, la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Nella serata di lunedì 16 settembre personale della Squadra Volante ha deferito in stato di libertà P.L.A. 45enne nato ad Avigliana, ma residente a Crotone, con precedenti di Polizia, responsabile di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nella circostanza ritrovato in possesso di un coltello a serramanico, opportunamente sequestrato.

Il giorno successivo per lesioni personali, è stato deferito dalla Divisione Anticrimine il crotonese 59enne D.F.G e nella stessa giornata M.F., 45enne crotonese, con precedenti di Polizia, già sottoposto a Sorveglianza Speciale, è stato denunciato per violazione degli obblighi. Nel pomeriggio la Squadra Volante ha segnalato al Prefetto, in quanto assuntore di sostanze stupefacenti, D.Y., 28enne senegalese. Nella circostanza trovato in possesso di qualche grammo di marijuana, opportunamente sequestrata. Atra denuncia è toccata a G.F., 34enne crotonese con precedenti di Polizia, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per il reato di evasione.

La Divisione Pasi su richiesta di ausilio da parte di personale della Squadra Mobile, ha effettuato nella giornata del 18 settembre un controllo amministrativo presso un’attività commerciale per la vendita di prodotti di telefonia e di genere alimentare, gestita da un cittadino pakistano.

Al termine della verifica amministrativa si è accertata l’assenza della prescritta autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti di genere alimentare procedendo ad una multa di 5.164,00 euro in misura ridotta, nonché ad interessare il Sindaco di Crotone per l’emissione del provvedimento di cessazione immediata dell’attività. Si è constatata, inoltre, la mancata esposizione del cartello indicante l’orario di esercizio adottato, nonché del giorno di riposo settimanale, procedendo ad emettere un’altra contestazione amministrativa per un importo pari a 1.032,00 euro in misura ridotta. Infine, veniva identificato un dipendente in nero ed in merito si è proceduto ad interessare il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Crotone.

Nella notte tra il 18 ed il 19 settembre, personale della Squadra Volante ha deferito M.G. 29enne crotonese, con precedenti di Polizia, per porto di armi od oggetti atti ad offendere ritrovato nel corso di un’ispezione con un coltello a serramanico e un coltello multiuso, entrambi della lunghezza complessiva di cm. 15, opportunamente sequestrati. Nella mattinata di giovedì 19, C.S., 56 enne nato a Moncalieri è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere ritrovato con un coltello di 20 cm e lama di 8,7, opportunamente sequestrato.

I controlli amministrativi sono proseguiti anche il giorno successivo ad opera della Divisione Pasi - Squadra Amministrativa, al personale del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza ed al personale sanitario dell’Asp-Sian di Crotone, presso alcune attività commerciali, all’esito dei quali ha conseguito i seguenti risultati: un sequestro ad un circolo privato che al termine del controllo, rilevava 4 (quattro) postazioni internet, complete di case, display lcd, tastiera e mouse, non rispondenti alle caratteristiche previste. Il titolare è stato richiamato presso gli uffici, al fine di elevare relativa contestazione amministrativa per un importo edittale pari a 200 mila euro corrispondenti a 40 mila euro in misura ridotta e per portare in visione ulteriore documentazione non esibita al momento del controllo, con particolare riguardo all’autorizzazione relativa alla somministrazione di alimenti e bevande in ambito circolistico;

Da un’ispezione ad un altro circolo privato si è proceduto per le stesse ragioni del caso precedente al sequestro amministrativo di una postazione internet, completa di case, display lcd, tastiera e mouse. Anche qui il titolare è stato invitato in Questura al fine di elevare la relativa contestazione amministrativa per un importo edittale pari a 50 mila euro corrispondenti a 10 mila euro in misura ridotta e per portare in visione ulteriore documentazione non esibita al momento del controllo, con particolare riguardo all’autorizzazione relativa alla somministrazione di alimenti e bevande in ambito circolistico;

11 dipendenti sono stati identificati presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui 4 risultavano essere non regolarmente assunti, mentre per i restanti il titolare è stato convocato in Questura per esporre i relativi contratti di assunzione. Sul fronte delle autorizzazioni amministrative, non è stata rilevata alcuna irregolarità. Successivamente, assieme al personale sanitario del Sian e del Servizio Veterinario dell’Asp di Crotone, fatto intervenire sul posto, si è proceduto al sequestro amministrativo di 115 kg di prodotti ittici, di 140 kg di carne e di kg 16 di prodotti di altro genere, per un totale di kg 271, in quanto risultato tutto essere privo di tracciabilità ed etichettatura.

In serata personale della Squadra Volante ha deferito in stato di libertà E.A. 29enne nato a Cariati per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Nella circostanza, l’uomo alla vista degli operatori di Polizia, ha provato a disfarsi di 5 involucri, per un peso totale di 4 gr. di cocaina opportunamente sequestrati; anche G.E. 31enne crotonese, con precedenti di Polizia, è stato deferito per porto di armi od oggetti atti ad offendere per essere stato trovato con un coltello in metallo di genere vietato e di una mazza da baseball in legno, il tutto opportunamente sequestrato.

Nel pomeriggio del 20 settembre, personale di questa Squadra Mobile ha deferito G.P., 31enne nato a Catanzaro che durante una perquisizione possedeva un involucro con 5,6 gr. di cocaina. A seguito del controllo amministrativo del 19 settembre effettuato nei confronti di un circolo, nella mattinata del 20 settembre i successivi accertamenti documentali hanno appurato che l’attività in questione era sprovvista di autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande esercitando il commercio senza segnalazione certificata di inizio attività – Scia. Dopo l’emissione di una sanzione amministrativa per un importo in misura ridotta pari a 5 mila euro e, contestualmente, ad interessare il Sindaco di Crotone per eseguire l’immediata cessazione dell’attività.

In tutto al termine della settimana sono state deferite all’Autorità Giudiziaria 16 persone, di cui 1 all’Autorità Amministrativa; controllate 7 persone sottoposte a misure di sicurezza; identificate 884 persone di cui 23 extracomunitarie.

Sulla strada controllati 403 veicoli (anche con sistema Mercurio); effettuati numerosi posti di controllo; elevate22 sanzioni per violazioni al Codice della Strada; effettuati 9 fermi/sequestri amministrativi e penali; effettuate 30 perquisizioni; accompagnate 11 persone in Ufficio per identificazione.