Pizzicati a rubare merce da un negozio. Due studenti in manette

Due studenti, A.R., 39enne barese ma residente a Catanzaro, e I.R., 23enne, sono stati arrestati per aver rubato deòòa merce da un negozio di Santa Maria.

I carabinieri, mentre ieri sera transitavano davanti il negozio, hanno notato i due giovani uscire dall’esercizio commerciale con un atteggiamento sospetto.

Hanno quindi deciso di fare un controllo e durante la perquisizione hanno trovato diversa merce appena rubata. L'esame delle telecamere di videosorveglianza del negozio ha permesso di appurare che i due avevano portato via diversa merce in più occasioni.

I Carabinieri di Santa Maria si sono recati a casa di uno di loro, trovando merce per un valore di circa 1500 euro di cui non sapevano dare contezza.

Il tutto è stato sequestrato, mentre per il 39enne e il 23enne è scattato l'arresto in flagranza per furto aggravato. Terminate le formalità di rito sono stati portati nelle loro abitazioni e messi ai domiciliari.