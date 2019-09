Conservava in uno scantinato manufatti pirotecnici illegali. Denunciato

Un uomo di San Cono è stato denunciato dai carabinieri di Cessaniti per aver conservato, in uno scantinato della sua casa, otto manufatti artigianali di tipo pirotecnico, non riconosciuti e non classificati dal Ministero dell'Interno, perché senza di marcatura “Ce” e, dunque, pericolosi perché non conformi alla direttive comunitarie

Il materiale è stato distrutto dagli artificieri del Reparto operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Catanzaro che su disposizione dell’autorità giudiziaria hanno fatto anche prelevato una campionatura dei manufatti.