Molochio: pistola nel gasolio e in una fessura nel muro. In manette 68enne

Ricettazione, detenzione abusiva di munizionamento e di una arma comune da sparo clandestina. Queste le accuse mosse ad A. N., 68enne di Molochio, già noto alle forze dell’ordine, poi arrestato dai carabinieri di Taurianova e con il supporto dei colleghi cacciatori dello Squadrone Eliportato di Vibo Valentia.

I militari , al termine di una perquisizione eseguita in un terreno agricolo e all’interno di due casolari, adibiti a deposito attrezzi e stalla, in località Timpe a Molochio, hanno trovato una pistola cal. 7,65 con matricola abrasa e oltre 70 cartucce.

L’arma è stata trovata immersa nel gasolio all’interno di un contenitore in plastica, ben nascosto in una fessura di un muro in pietra, mentre le munizioni sono state trovate all’interno di un involucro in polistirolo nascosto sotto dei massi all’ingresso del casolare. Arma e munizioni sono state sequestrate e saranno trasmesse al RIS di Messina per le analisi tecniche e balistiche, anche al fine di verificare l’eventuale precedente utilizzo in eventi criminosi nel territorio.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato nella sua abitazione ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Negli ultimi giorni mirati servizi nei terreni agricoli e perquisizioni hanno portato a Taurianova al sequestro anche di altra arma da fuoco, una pistola cal. 6,35 con matricola abrasa, e oltre 35 cartucce di vario calibro, occultate in aperture di alcuni alberi.