Questa mattina al Comune di Castrovillari si è insediata la Commissione Straordinaria di Liquidazione in seguito alla procedura di riconoscimento per il dissesto finanziario dell'ente.

L'organo è costituito dai dottori Lucia Maria Vigna, funzionario economico finanziario, Salvatore Celiberto, dirigente, e Donato Michele Lizzano,segretario generale in quiescenza.

Il decreto di nomina della triplice, da parte del Presidente della Repubblica, è stato firmato il 23 agosto scorso ed è stato comunicato da parte della Prefettura di Cosenza al segretario generale del Comune del capoluogo del Pollino, Angelo Pellegrino, il 19 settembre scorso.

L'organo è stato nominato, per come si legge nel Decreto: "per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente".