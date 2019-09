Masterplan del Porto di Crotone, documento in consultazione per raccogliere osservazioni

Di concerto con l’Autorità del Sistema Portuale di Gioia Tauro e della Calabria, la Consulta Marittima e la Camera di Commercio di Crotone è stata pubblicata sula home page del sito dell’Ente camerale, www.kr.camcom.it, la bozza del documento in consultazione pubblica relativa al Masterplan del Porto di Crotone.

Chiunque può scaricare dal sito la suddetta bozza ed avanzare eventuali proposte di modifica e/o integrazione da inviare, entro le ore 14:00 del 7 ottobre, a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

Valutate le eventuali proposte pervenute, si procederà alla redazione e presentazione del documento finale in un incontro pubblico.

“Le infrastrutture sono una priorità per il nostro territorio, poiché qualsiasi idea di sviluppo può essere perseguita solo se il nostro territorio diventa pienamente raggiungibile e collegato al resto del mondo. In particolare, il porto di Crotone ha sempre rappresentato un’infrastruttura strategica per la provincia di Crotone e per l’intero sistema portuale della regione – dichiara Alfio Pugliese, Presidente dell’Ente camerale - Pertanto, la Camera di commercio sta svolgendo, per mezzo della Consulta marittima, un’azione costante per favore la riqualificazione dell’infrastruttura portuale. Giungiamo oggi ad un momento importante di tale attività, condotta grazie alla fiducia che l’Autorità portuale del Sistema Portuale di Gioia Tauro ha concesso alla nostra struttura dando in carico la competenza su tale importante studio”.

“Il Masterplan del Porto di Crotone è uno strumento di concertazione flessibile e condiviso che, raccogliendo le istanze della comunità marittima, diventa di proprietà della città intera, quale linea guida della riqualificazione della connessione fra Città e Porto, soddisfacendo in modo ottimale le attuali esigenze operative e sviluppandone di nuove – è il commento di Francesco Lagani, consigliere della Camera di Commercio di Crotone con delega alle infrastrutture e Presidente della Consulta marittima -

La Camera di commercio di Crotone ha seguito con costanza e professionalità il lavoro svolto dai tecnici nella redazione del Piano, fornendo anche un costante e puntuale supporto per l’acquisizione della documentazione, le visite in sito ed i contatti istituzionali, organizzando incontri di confronto con gli esponenti delle Istituzioni e della Comunità Marittima al fine di agevolare lo scambio di informazioni e la verifica in avanzamento delle proposte. Si tratta di una collaborazione che la Camera svolge con orgoglio, sempre nell’ottica di uno sviluppo del territorio e delle sue infrastrutture”.