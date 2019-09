Piane Crati: tre giorni per festeggiare Santa Barbara

Tre giorni per festeggiare Santa Barbara. Piane Crati celebra la sua patrona con un ricco programma che prenderà avvio oggi, venerdì 20 settembre, e si concluderà domenica 22 settembre

È tutto pronto per la festa di Santa Barbara. Da oggi, venerdì 20 settembre, fino a domenica 22 settembre il Comune di Piane Crati si appresta a celebrare la sua patrona, che è anche santa protettrice di artificieri, artiglieri, minatori e vigili del fuoco.

L’appuntamento, ricorrente per la cittadina che nei tre giorni si trova ad accogliere numerosi fedeli, prevede, oltre ai solenni momenti di preghiera, pure musica e divertimento.

Non a caso, questa sera, a partire dalle 21.30 presso la villetta della Stazione, si esibiranno i K-Byte, seguiti dal djset Carmine Pì e Morellato Dj. Domani, invece, in piazza Stazione, sarà il turno del cantante Daniele De Martino, che salirà sul palco insieme a Enzo De Angelis, Gianluca Maione e Denise Marino. Chiuderà la tre giorni di festeggiamenti, domenica 22, Dodi Battaglia: il concerto del noto componente dei Pooh si terrà sempre in piazza Stazione alle ore 22. La manifestazione sarà, inoltre, arricchita dalla presenza di stand degustativi delle tipiche prelibatezze calabresi.

«La festa di Santa Barbara – dichiara il sindaco di Piane Crati, Michele Ambrogio – tiene vive le nostre antiche tradizioni. Tanto attesa dai pianoti, richiama visitatori da ogni dove. Quest’anno, ad esempio, arriveranno fedeli persino dall’America. Come amministrazione comunale – aggiunge – siamo assai lieti di realizzare l’evento e a tal proposito ringraziamo la Regione Calabria e tutti gli enti che ci hanno sostenuto. In qualità di primo cittadino – conclude – invito la cittadinanza a partecipare alla processione religiosa di domenica 22 settembre che attraverserà l’intero paese e a cui seguiranno gli immancabili fuochi d’artificio».