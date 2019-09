Fermato alla Stazione senza biglietto e con una “chiave tripla”, denunciato

Durante dei controlli all’interno della Stazione ferroviaria di Villa San Giovanni, in particolare al termine di un servizio di scorta a bordo treno, gli agenti della Polfer reggina hanno un cittadino italiano che poiché senza biglietto era stato fatto scendere da un convoglio dal personale delle Ferrovie dello Stato, e prima che lo stesso ripartisse per il capoluogo dello Stretto.

L’uomo, anche senza documenti e con numerosi precedenti penali anche per reati di natura predatoria, alla vista dei poliziotti ha iniziato ad inveirgli contro e minacciandoli.

Fermato e portato negli Uffici del Posto Polfer di Villa, è stato così perquisito e trovato in possesso di una “Chiave Tripla”, utilizzata di solito per aprire e chiudere le porte in ambito ferroviario, e del cui possesso non ha saputo dare una valida giustificazione.

Pertanto ne è scattata la denuncia in stato di libertà per i reati di ricettazione, detenzione di arnese atto allo scasso e minaccia a Pubblico Ufficiale.