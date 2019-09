Incidente stradale. Auto finisce in un uliveto, deceduta una persona

Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto pochi minuti fa lungo la Strada Provinciale 123 che collega Gasperina a Palermiti, piccolo centro delle Preserre catanzaresi.

Un’auto, una Toyota Yaris, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo la sua corsa in un uliveto. A bordo viaggiava la vittima, un 48enne, M.M. le sue iniziali, e che purtroppo è deceduta nel sinistro.

Sul posto sta operando, in proceduta di cosiddetto STU, ovvero di Soccorso tecnico urgente, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Chiaravalle Centrale oltre ai sanitari del Suem 118 ed ai Carabinieri per quanto di competenza.

I pompieri hanno messo in sicurezza la zona e nel frattempo sono in attesa dell’autorizzazione per il recupero della salma.