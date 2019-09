Tempi ristretti per i nuovi voli da e per Crotone

Obiettivi raggiunti per l’aeroporto di Crotone. O quasi. Perché durante la seconda Conferenza dei Servizi per la continuità dei voli da e per l’aeroporto pitagorico si è decido di passare al prossimo appuntamento, previsto a Roma per il 3 ottobre, e che potrebbe portare alla decisione definitiva.

A conclusione della Conferenza (per la quale erano stati stabiliti 45 giorni e che invece potrebbe chiudersi in soli 20 giorni) sarà emesso il decreto che verrà inviato alla Commissione Europea per la valutazione dì congruità.

Una volta pubblicato il parere della Commissione Europea, verrà redatto il decreto ministeriale e verrà emesso il bando di gara per le compagnie aeree che vorranno parteciparvi. Si prospetta per i futuri utenti dell’aeroporto Sant’Anna (e non solo per loro ma per tutti i potenziali utilizzatori delle tratte) che, grazie alla tempistica molto ristretta, si arriverà alla partenza dei nuovi voli per i primi giorni di luglio.

I due presidenti delle provincie (Pugliese e Iacucci) hanno concordato di chiedere l’istituzione di un pullman - navetta che possa coprire l’intera costa dalla sibaritide fino all’aeroporto. Particolare soddisfazione è stata espressa dal sindaco Pugliese che ha dichiarato al termine della Conferenza: “l'impegno costante nell’indirizzo dello scalo crotonese, dopo tante peripezie, volge verso la stabilizzazione dello stesso e verso una serie di voli che ricollegano al resto del paese non solo la nostra città ma l'intera fascia ionica. Il tutto senza tralasciare l'impegno per le altre infrastrutture: la ferrovia, la strada statale 106, l'aeroporto. Ci stiamo muovendo su tutti i fronti senza tralasciare alcuna occasione e soprattutto scandendo i tempi. Quando si fa squadra si arriva a risultati importanti . Lascio le polemiche ai soliti detrattori ma sono sicuro che la maggior parte dei crotonesi e degli altri comuni, sia della provincia di Crotone che delle provincie limitrofe, sapranno apprezzare gli sforzi e le battaglie che ci stanno portando alla risoluzione di importanti questioni”.

Hanno preso parte all'incontro l’assessore Musmanno e Merante della Regione Calabria, Caridi, Evangelistella e Mortellaro del MIT, Andrea Marotta e Coraggio dell’ENAC, il presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci ed il presidente della Provincia e sindaco di Crotone Ugo Pugliese.