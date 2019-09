Maltempo: in arrivo venti forti e burrasche in Calabria

Possibili mareggiate lungo le coste della Calabria a causa dei venti forti e delle burrasche che nelle prossime ore si abbatteranno sui litorali. Il transito di una perturbazione proveniente dall’Europa settentrionale determinerà, nelle prossime ore, anche un graduale rinforzo della ventilazione sul nostro Paese, in particolare su Puglia e sul versante ionico, specie della Calabria.

Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalla notte di oggi, giovedì 19 settembre, venti da forti a burrasca su Puglia e Calabria, specie sui settore ionici. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 20 settembre, allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e rischio temporali su tutto il territorio della Puglia e per rischio idrogeologico e temporali sul versante ionico della Calabria.