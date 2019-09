“Ripuliamo le spiagge”, raccolte 500 cicche e 70 cannucce sulla spiaggia della tonnara di Palmi

Cinquecento cicche di sigarette, 20 confezioni di prodotti farmaceutici, 70 cannucce di plastica, 100 tappi di metallo, 1 rete da pesca, 1 pneumatico e decine di microplastiche derivate da posate, sacchetti e bicchieri. È il bilancio della giornata di raccolta rifiuti che si è svolta a Palmi.

In occasione dell’iniziativa dal titolo “Ripuliamo le spiagge”, promossa da Legambiente e dal gruppo imprenditoriale “VéGé”,”, con il patrocinio del Comune di Palmi, numerose persone, tra cui bambini, hanno raccolto i rifiuti dalla spiaggia. L’iniziativa ha avuto lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema dell’inquinamento marino, perché la lotta alla dispersione delle microplastiche e dei rifiuti inizia da scelte e comportamenti quotidiani più consapevoli.

L’attività si è svolta in località Pietrenere, sulle coste del Comune di Palmi, con la partecipazione del Sindaco di Palmi, il Comandante della Capitaneria di porto di Gioia Tauro e il Titolare della Delegazione di spiaggia di Palmi, l’equipe nazionale di Legambiente e il relativo circolo di Cittanova, i rappresentanti della catena e un nutrito gruppo di volontari, per la raccolta dei rifiuti che dalle spiagge possono riversarsi in mare.